Опубликовано фото задней части Chevrolet Corvette (C8)

Официальная презентация новой генерации спортивного купе Chevrolet Corvette состоится только 18 июля, но уже сейчас можно частично увидеть, как будет выглядеть новинка.

Накануне в Сеть были «слиты» фото задней части кузова американского среднемоторного суперкара, судя по которому автомобиль получит агрессивный дизайн кормы с компактным задним спойлером и элементами активной аэродинамики, четырьмя патрубками выхлопной системы угловатой формы, новым диффузором, а также вентиляционными отверстиями, расположенными под задними фонарями с необычным рисунком.

Подробностей о технической начинке нового «Корветта» пока нет, но, по слухам, в моторную линейку новинки войдут исключительно V-образные «восьмерки», как в атмосферном исполнении, так и в версии с двойным турбонаддувом. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонная роботизированная коробка передач фирмы ZF с двойным сцеплением, как у Porsche.

Предположительный ценник восьмой генерации Corvette составит порядка 60-70 тысяч долларов, что при пересчете на российскую валюту около 3 миллионов 830 тысяч – 4 миллиона 470 тысяч рублей по актуальному курсу.