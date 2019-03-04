«Внедорожную» Toyota Corolla Trek привезли в Женеву

Компания Toyota привезла на Женевский автосалон 2019 года новый универсал Corolla Trek. Автомобиль спроектирован на базе нового поколения «Короллы», но отличается от него увеличенным клиренсом и другими доработками.

Фотографии новинки, готовящейся к дебюту, сделали китайские автомобильные СМИ, пробравшиеся в кулуары еще не открывшейся выставки Geneva Motor Show-2019.

Разработкой кросс-универсала Corolla Trek занимались инженеры «Тойота» и специалисты американского производителя велосипедов Trek Bicycles. Помимо увеличенного дорожного просвета автомобиль получил пластиковый обвес вдоль всей нижней кромки кузова, а также увеличенные 17-дюймовые колеса.

По предварительной информации, приводить в движение Corolla Trek будет 1,2-литровый бензиновый турбированный агрегат или гибридная силовая установка на базе 1,8- или 2-литровых «атмосферников», выдающая 122 и 180 лошадиных сил соответственно.

Продажи автомобиля на европейском авторынке стартуют летом нынешнего года.