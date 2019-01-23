Обновленный Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus

Китайские автомобильные СМИ обнародовали шпионские фотографии обновленной версии седана Hyundai Verna, который на российском рынке известен под названием Solaris.

Судя по выложенным в Сеть порталом Bitauto снимкам, рестайлинговая Verna/Solaris получит новую решетку радиатора, другие фары и задние фонари, где вторые по форме сильно напоминают решение седана Lexus IS. В интерьере задействуют новые, более качественные материалы, а также появится усовершенствованная «мультимедийка».

Ожидается, что в Китае новая Verna сохранит прежнюю линейку двигателей, состоящую из 1,4- и 1,6-литровых атмосферников на 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Что касается трансмиссий, то здесь произойдут изменения. Вместо 6-диапазонного классического «автомата» появится бесступенчатый вариатор. Кроме него для покупателей будет доступна 6-ступенчатая «механика». Цены на рестайлинговую Verna/Solaris в «Поднебесной» пока не объявлены.

Напомним, что на российском авторынке «Солярис» продают с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, а также с 6-ступенчатой МКПП и 6-диапазонным «автоматом». Стоимость базовой комплектации седана составляет 730 тысяч рублей. Поскольку автомобиль был обновлен у нас не так давно, то ждать его очередного рестайлинга стоит не раньше 2020 года.