Nissan Sentra-2020 стал крупнее своего предшественника

Новая четырёхдверка компании Nissan выйдет на рынок уже в этом году.

Напомним, что впервые фотографии модернизированной модификации популярного седана появились в сети в конце прошлого года. Несмотря на то, что новый Sentra был полностью покрыт плотным камуфляжем, инсайдерам удалось сделать некоторые выводы.

Сейчас достоверно неизвестно, в каком именно статусе новинка выйдет на рынок. Будет ли машина считаться моделью нового поколения, или же просто станет рестайлингом актуальной Sentra. Однако, дизайн будет практически полностью изменён. Появятся новые светодиодные фонари, бампера, задняя оптика, капот и даже радиаторная решётка.

Вероятнее всего в основе автомобиля будет лежать такая же платформа. Хотя, длина новой модели на 1 сантиметр больше, а размер колёсной базы вырос сразу на 1.2 сантиметра. Под капотом будет располагаться мотор с объёмом в 1.6 литра, который получит увеличенную мощность вплоть до 139 лошадей. С какой коробкой передач будет сочетаться этот двигатель – неизвестно.

В Поднебесной новинка будет представлена уже через несколько месяцев. Инсайдеры полагают, что глобальная премьера может состояться на автосалоне в Нью-Йорке.