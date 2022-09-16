Стало известно, нужно ли заливать улучшенный бензин в автомобиль

Топливные компании беззастенчиво заявляют, что использование улучшенного бензина в автомобиле увеличит его мощность и запас хода, снизит расход, а также сократит количество вредных выбросов в атмосферу. Но так ли это на самом деле?

Журналисты издания «За Рулем» решили разобраться в этом вопросе на примере улучшенной линейки бензина Pulsar.

Так, по словам экспертов, утверждение топливных компаний о том, что подобный вид горючего с октановым числом 100 увеличивает производительность автомобиля, снижает его расход и количество выбросов не соответствует действительности. Таким образом, на мощность повлиять оно не может.

Однако в сильно жаркую погоду такой вид бензина действительно может помочь издавать от детонации и выдавать мотору паспортные характеристики, но никак не повысит их. Тогда как выбросы снижает класс бензина, а не октановое число.

Что касается увеличения запаса хода на премиальном топливе, которым так хвалятся его производители, отмечая, что использование такого горючего позволяет проезжать на несколько километров больше, чем на обычном, то и здесь есть вопросы.

Само по себе утверждение, что с более дорогим топливом запас хода автомобиля увеличится, является некорректным, поскольку многое будет зависеть от уровня загрязнения двигателя. При этом в сравнении между двумя новыми моторами дальнобойность автомобиля окажется одинаковой как на простом бензине, так и на улучшенном. Никаких приростов с точки зрения паспортных данных, по мнению экспертов, не произойдет.

Впрочем, заливать более дорогое топливо хотя бы изредка автор статьи все же советует, поскольку это приносит определенную пользу с точки зрения моющих функций двигателя и является безопасной для него процедурой.