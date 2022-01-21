«Победа-пикап»: в Германии продают странный ГАЗ М-20

На продажу в Германии выставили уникальный автомобиль «Победа-пикап». Машина представляет собой кустарную переделку знаменитой советской модели ГАЗ-М20 «Победа». Соответствующее объявление размещено на европейской онлайн-площадке «AutoScout24».

Созданием автомобиля занимались специалисты одного из гаражных сервисов в Литве. У советского раритета «Победа-пикап» позаимствовала только переднюю половину кузова и раму, где последняя была переделана под грузовую платформу.

Как заявляет сам продавец, переделка 74-летнего ГАЗ-М20 «Победа» в пикап прошла не идеально. Автомобиль зарегистрирован в Литве, поэтому пока непонятно, возможно ли будет на нем легально передвигаться по дорогам других стран Европейского Союза.

В ходе превращения знаменитого советского автомобиля в «утилитарник» оригинальной «Победе» отсекли заднюю половину кузова, поэтому в салоне машины осталось только два передних сидения. Прямо за ними литовские тюнеры установили перегородку с широкой форточкой.

Машину окрасили в черную матовую краску, но почему-то решили не тратить силы на ремонт салона, где в глаза сильно бросается изношенный руль и порванная обивка кресел.

В какой-то момент пикапу на базе «Победы» заменили двигатель. Согласно информации, размещенной в объявлении, машина укомплектована 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором от ГАЗ М-24 «Волга», мощность которого составляет 95 л.с. В паре с ним работает 4-скоростная МКПП. Привод – задний.

Сейчас автомобиль находится неподалеку от Лейпцига. Нынешний владелец машины предлагает приобрести ее по цене в 9 тысяч 550 евро или 830 тысяч рублей. Кроме того, мужчина согласен доставить пикап в любую страну Европы, но за дополнительную плату.