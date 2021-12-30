ДомойАвтоновости сегодняДизайн новой Нива-3 уже разработан, но «АвтоВАЗ» его не покажет до 2024...

Дизайн новой Нива-3 уже разработан, но «АвтоВАЗ» его не покажет до 2024 года

От: Алексей Шмидт
niva vision img min

«АвтоВАЗ» начинает делиться официальными подробностями о своем перспективном проекте «Нива-3». Недавно Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в предновогоднем пресс-релизе была подтверждена дата дебюта нового поколения Niva, а теперь от официальных лиц стало известно, что дизайн внедорожника уже утвержден.  

На YouTube-канале «На заводе», работающим с «АвтоВАЗом», вышел предновогодний ролик, в котором президент компании Николя Мор поздравил всех клиентов Lada, подвел итоги уходящего года, а также упомянул о грядущих планах бренда, в которых значится и новая Lada Niva.

По словам главы российского автопроизводителя, подготовка к выпуску нового поколения «Нивы» уже стартовала. Кроме того, к настоящему времени уже утвержден и ее дизайн, однако в ближайшие годы как будет выглядеть внедорожник никто не увидит. «АвтоВАЗ» постарается сохранить внешний облик новой «Нивы» в строгом секрете до ее официального дебюта, запланированного на 2024 год.

«На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализации», – заявил в своем обращении Николя Мор. 

Ранее в Сети появлялась информация о том, что «Нива 3» будет представлена сразу в двух вариантах – с короткой и длинной колесной базами. Вторая модификация пока носит условное название «Гранд Нива». Оба исполнения российского внедорожника будут продавать как в России, так и отправлять на экспорт, в том числе Европу.  

33 d 850 1

В начале 2021 года «АвтоВАЗ» показал скетчи дизайна новой Lada Niva (один из них на заглавном фото), однако спустя несколько месяцев заявил, что картинки не являются официальными и представляют собой лишь возможный вариант внешнего облика будущего поколения классической Niva.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Дизайн новой Нива-3 уже разработан, но «АвтоВАЗ» его не покажет до 2024 года

«АвтоВАЗ» начинает делиться официальными подробностями о своем перспективном проекте «Нива-3». Недавно Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в предновогоднем пресс-релизе была подтверждена дата дебюта нового...

Chevrolet уничтожит сотню новых Corvette: фото

Новый мотоцикл Восход 1992 года обнаружили в одном из сараев Киева

Посмотрите на брошенные автомобили, найденные в Великобритании: почти все они раритеты

Новый кроссовер Лада C-класса: британцы раскрыли подробности

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2020Новости Тойота (Toyota)1268Новости Хендай (Hyundai)1144Новости Киа (Kia)1032Новости Фольксваген (Volkswagen)1012Новости Рено (Renault)856Новости БМВ (BMW)795Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)760Новости Ниссан (Nissan)721Новости Ауди (Audi)676Рейтинги547Новости Форд (Ford)543Новости Шкода (Skoda)525Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)404Новости Джили (Geely)382Новости Мазда (Mazda)380Новости Митсубиси (Mitsubishi)355

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+