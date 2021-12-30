Дизайн новой Нива-3 уже разработан, но «АвтоВАЗ» его не покажет до 2024 года

«АвтоВАЗ» начинает делиться официальными подробностями о своем перспективном проекте «Нива-3». Недавно Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в предновогоднем пресс-релизе была подтверждена дата дебюта нового поколения Niva, а теперь от официальных лиц стало известно, что дизайн внедорожника уже утвержден.

На YouTube-канале «На заводе», работающим с «АвтоВАЗом», вышел предновогодний ролик, в котором президент компании Николя Мор поздравил всех клиентов Lada, подвел итоги уходящего года, а также упомянул о грядущих планах бренда, в которых значится и новая Lada Niva.

По словам главы российского автопроизводителя, подготовка к выпуску нового поколения «Нивы» уже стартовала. Кроме того, к настоящему времени уже утвержден и ее дизайн, однако в ближайшие годы как будет выглядеть внедорожник никто не увидит. «АвтоВАЗ» постарается сохранить внешний облик новой «Нивы» в строгом секрете до ее официального дебюта, запланированного на 2024 год.

«На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализации», – заявил в своем обращении Николя Мор.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что «Нива 3» будет представлена сразу в двух вариантах – с короткой и длинной колесной базами. Вторая модификация пока носит условное название «Гранд Нива». Оба исполнения российского внедорожника будут продавать как в России, так и отправлять на экспорт, в том числе Европу.

В начале 2021 года «АвтоВАЗ» показал скетчи дизайна новой Lada Niva (один из них на заглавном фото), однако спустя несколько месяцев заявил, что картинки не являются официальными и представляют собой лишь возможный вариант внешнего облика будущего поколения классической Niva.