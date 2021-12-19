Как определить, когда требуется сделать сход-развал: методы диагностики

В наше время поездка в автомастерскую уже не является каким-то отрицательным фактором, навязанным нам отцами, дедами или соседями по гаражу, а также людьми, имеющими стереотипы, что машину нужно ремонтировать только самому, а провести всю диагностику можно на глаз.

К счастью, количество СТО потихоньку увеличивается, почти у каждой семьи появляется автомобиль, и не нужно ждать очереди на ремонт, записываясь на него за месяц до визита в сервис. Как будет ремонтироваться ваш автомобиль можно понять, просто посмотрев, как слесарь отнесётся к его диагностике. Данная условность подходит и к прохождению сход-развала.

Тонкости процедуры

Грамотный сход-развальщик должен убедится в исправности узлов подвески, одинаковом давлении в колесах, даже поинтересоваться на сколько полон бензобак. Знать базу по вашему автомобилю. В каком состоянии производятся замеры, в загруженном (водитель и небольшой груз в салоне) либо полностью пустом.

И только потом проводить сход-развал, или отправить вас на ремонт, дав заключение по замене и устранению проблем. Самое интересное, что при этом авторитетные специалисты, уже завоевавшие доверие клиентов, порой отказываются брать деньги, так как считают, что работу свою они не выполнили.

Что относится непосредственно к диагностике. Нельзя исключать факт самостоятельного проведения сход-развала. Для процесса используют:

1. строительные отвесы.

2. набор ключей.

3. средства измерения (линейки, штангенциркуль).



По месту, необходимо иметь ровную площадку, желательно бокс или просторный гараж. По машине – ровные колеса, желательно отбалансированные.

Исправить все узлы, исключить люфты в шаровых, подшипниках, рулевых наконечниках, амортизаторах, при необходимости загрузить или разгрузить автомобиль (в основном для старых или многорычажных машин), проверить давление в колесах.



Когда необходимо делать сход-развал

Многие водители часто сомневаются в каком случае, при каком ремонте или пробеге нужно делать сход-развал. Множество вещей зависят от нашего менталитета, условий жизни и мировоззрения.

Частенько можно увидеть объявления о покупке автомобилей без пробега по России, и многие даже не задаются вопросом, зачем и к чему такие условности. К счастью или сожалению, такие объявления потихоньку исчезают, но только не ясна причина: то ли наше наконец становится лучше, то ли импортное хуже.

Но все же остаются другие факторы, при которых уровень эксплуатация иностранных автомобилей гораздо выше нашего. К ним можно отнести суровость закона и уголовную ответственность при самостоятельном ремонте автомобиля. Так как качественным ремонтом занимается только профессиональный центр, имеющий опыт и оборудование, и в случае аварии человек может получить страховку, а не срок.

Сюда же относится и качество заменяемых запчастей – если автосервис держит свою марку, то к закупаемым элементам он относится очень серьезно. Во многих развитых странах у людей есть возможность стабильно менять авто раз в пять лет. Для этого работает много поддерживающих программ и помощи автопроизводителям от государства. Вторым наиболее важным фактором является инфраструктура городов и качество дорог.

Если ваше место обитания ограничивается пределами крупных городов, вы ездите спокойно, притормаживая на лежачих полицейских и железной дороге, не перепрыгиваете бордюры, заглянуть под днище машины один раз в год будет вполне достаточно.

Но если вы любитель бездорожья или обычный водитель небольшого провинциального городка, где асфальтное покрытие проложено только по документам, то состояние подвески стоит проверять раз в пару месяцев.



После чего требуется диагностика сход-развала (сход-развал после замены шаровых, рулевых наконечников, ШРУСа, рычагов, сайлентблоков, стоек и пружин)



1. Замена шаровых опор. При долгой эксплуатации шаровых, в них образуется выработка и появляется люфт, который может формировать измененный от положенных параметров развал. При установке новых шаровых развал тоже должен возвращаться в соответствие и регулироваться.



2. Замена рулевых наконечников. Принцип наконечника схож с шаровым, и проблема возникает только от выработки или ударе. Поэтому при долгой эксплуатации сход подстраивается уже под изношенные рулевые наконечники и регулируется при установке новых.



3. Замена шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), регулировка необходима лишь в случае снятия наконечников или шаровых для выемки и установки нового шруса.

4. Замена рычагов, сайлентблоков, основная причина регулировки: разбивание втулки из резины или полиуретана и появление люфта, деформация рычагов от удара или микротрещин.

5. Стоек. Существует много споров, что при установке новых амортизаторов ничего не меняется, но следует учитывать особенности подвески того или иного автомобиля. У одного на кронштейне как раз регулируется развал, у другого это делается только за счет шаровых опор, отсюда верна и та и другая версия. Таким образом, перед тем, как приступать к процедуре, нужно понять, как устроена конструкция подвески автомобиля.

6. Пружины, естественное проседание и уход развала гарантирован, так что тут все просто – однозначно необходимо.

Основные правила для сохранения работоспособности и долговечности вашего автомобиля — это своевременная диагностика. При обнаружении каких-то посторонних шумов и изменении поведения в управлении, непонятных стуков, лучше всё проверить при первой же возможности.