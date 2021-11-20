Наследство из ГДР: за старый советский «КрАЗ» просят 6 тысяч евро (много фото)

В немецком городке Эльба-Парей (находится на востоке Германии) выставили на продажу советский самосвал увеличенной грузоподъемности – КрАЗ-256Б. Соответствующее объявление размещено на сайте «ebay-kleinanzeigen».

Автомобиль представляет собой один из «КрАЗов», отправленных Советским Союзом в ГДР. Большая часть таких машин до наших дней не дожила. Впрочем, отдельные экземпляры все еще можно обнаружить на онлайн-площадках, правда все они находятся мягко говоря не в самом идеальном состоянии.

Год выпуска выставленного на продажу «КрАЗа» не указан, но можно предположить, что машине более 40 лет. Его возраст хорошо выдает потрепанный внешний вид.

Кабина машины выполнена частично из дерева и требует ремонта, но продавец обращает внимание не на это, а на наличие у грузовика свежих покрышек, замененных им совсем недавно.

За «КрАЗ» немецкий владелец просит 6 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 497 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, модель «КрАЗ-256Б» выделялась колесной формулой 6×4. Производством автомобиля занимался Кременчугский автомобильный завод в период с 1966 по 1994 годы. Такие машины комплектовались 14,9-литровым турбодизельным мотором ЯМЗ-238, выдающим 240 лошадиных сил. Грузоподъемность 256-го была равна 12 тоннам.