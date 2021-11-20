ДомойАвтоновости сегодняНаследство из ГДР: за старый советский «КрАЗ» просят 6 тысяч евро (много...

Наследство из ГДР: за старый советский «КрАЗ» просят 6 тысяч евро (много фото)

От: Алексей Шмидт
5 d 850 1

В немецком городке Эльба-Парей (находится на востоке Германии) выставили на продажу советский самосвал увеличенной грузоподъемности – КрАЗ-256Б. Соответствующее объявление размещено на сайте «ebay-kleinanzeigen». 

Автомобиль представляет собой один из «КрАЗов», отправленных Советским Союзом в ГДР. Большая часть таких машин до наших дней не дожила. Впрочем, отдельные экземпляры все еще можно обнаружить на онлайн-площадках, правда все они находятся мягко говоря не в самом идеальном состоянии. 

Год выпуска выставленного на продажу «КрАЗа» не указан, но можно предположить, что машине более 40 лет. Его возраст хорошо выдает потрепанный внешний вид.

4
69139

Кабина машины выполнена частично из дерева и требует ремонта, но продавец обращает внимание не на это, а на наличие у грузовика свежих покрышек, замененных им совсем недавно.

69136
69133

За «КрАЗ» немецкий владелец просит 6 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 497 тысяч рублей по текущему курсу. 

69141

Напомним, модель «КрАЗ-256Б» выделялась колесной формулой 6×4. Производством автомобиля занимался Кременчугский автомобильный завод в период с 1966 по 1994 годы. Такие машины комплектовались 14,9-литровым турбодизельным мотором ЯМЗ-238, выдающим 240 лошадиных сил. Грузоподъемность 256-го была равна 12 тоннам. 

Предыдущая статьяFord показал укороченный кроссовер Equator Sport 

2 КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Наследство из ГДР: за старый советский «КрАЗ» просят 6 тысяч евро (много фото)

В немецком городке Эльба-Парей (находится на востоке Германии) выставили на продажу советский самосвал увеличенной грузоподъемности – КрАЗ-256Б. Соответствующее объявление размещено на сайте «ebay-kleinanzeigen».  Автомобиль представляет...

Ford показал укороченный кроссовер Equator Sport 

Российский внедорожник Bremach 4×4 SUV представили в США: это «УАЗ Патриот»

Первый советский кросс-купе: «УАЗ» напомнил о редкой версии внедорожника «469Б»

Кросс-купе FAW Bestune B70S: в Китае разработали доступный аналог Mazda CX-4

Новый пикап и грузовичок Yomper: оба созданы на базе Suzuki Jimny

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+