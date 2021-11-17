Концерн «Калашников» запатентовал 4-дверный электрокар Иж UV-4

В базе Федерального института промышленной собственности появились охранные документы на электромобиль концерна «Калашников» под названием Иж UV-4.

Согласно информации, заключенной в патенте, длина новой модели составляет 3400 мм, ширина – 1500 мм, высота – 1700 мм. Приводит в движение машину электрический мотор на 50 кВт или 68 лошадиных сил. Максимальная скорость – 80 километров в час, запас хода равен 150 километрам. Снаряженная масса электрокара – 650 кг.

Иж UV-4 обладает каркасно-панельной конструкцией кузова. Несущую раму разработчики сварили из стальных труб, а наружные панели выполнили из пластика. В салоне 4-дверки может разместиться до четырех человек (включая водителя). Багажник как таковой – отсутствует.

В арсенал модели помимо прочего ходят кондиционер, салонный отопитель, а также регулируемая подвеска.

Салон выполнен в минималистичном ключе, но не лишен бортового компьютера, мультимедийной системы, а также кнопки запуска двигателя.

Публичная премьера ИЖ UV-4 состоялась еще в 2019 году, но с тех пор было выпущено всего несколько опытных образцов этого электромобиля. Планирует ли концерн «Калашников» отправить электрокар в серийное производство – по сей день неизвестно.