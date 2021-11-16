Great Wall готовит к премьере суперкар-пикап

Компания Great Wall планирует привезти на открывающийся на этой неделе автосалон в Гуанчжоу необычный автомобиль, который будет представлять собой «заряженный» пикап на платформе модели Poer. Накануне в Сети опубликовали тизеры этой новинки, судя по которым машину вполне можно будет называть суперкаром-пикапом.

Как можно заметить на изображениях, автомобиль получит обвес в стиле гоночных автомобилей, крайне небольшой дорожный просвет и массивные колесные диски с низким и широким профилем шин.

Передний бампер на тизерах устроен очень сложно, но пока сказать точно, действительно ли он будет настолько проработан аэродинамически, как на картинках, нельзя.

Не исключено, что эта деталь кузова будет выполнена по аналогии с трековым суперкаром, где сложный бампер является лишь антуражем.

О том, какими двигателями планируют комплектовать суперкар-пикап Great Wall ничего неизвестно.

Мировой дебют необычной модели китайского автогиганта состоится 19 ноября. Вместе с ней будет представлен еще один пикап – Great Wall Poer King Kong, который должен стать самой дорогой версией существующей модели Poer.