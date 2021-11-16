ДомойАвтоновости сегодняGreat Wall готовит к премьере суперкар-пикап

Great Wall готовит к премьере суперкар-пикап

От: Алексей Шмидт
789

Компания Great Wall планирует привезти на открывающийся на этой неделе автосалон в Гуанчжоу необычный автомобиль, который будет представлять собой «заряженный» пикап на платформе модели Poer. Накануне в Сети опубликовали тизеры этой новинки, судя по которым машину вполне можно будет называть суперкаром-пикапом.

Как можно заметить на изображениях, автомобиль получит обвес в стиле гоночных автомобилей, крайне небольшой дорожный просвет и массивные колесные диски с низким и широким профилем шин.

5 2 d 850

Передний бампер на тизерах устроен очень сложно, но пока сказать точно, действительно ли он будет настолько проработан аэродинамически, как на картинках, нельзя.

7

Не исключено, что эта деталь кузова будет выполнена по аналогии с трековым суперкаром, где сложный бампер является лишь антуражем. 

О том, какими двигателями планируют комплектовать суперкар-пикап Great Wall ничего неизвестно. 

76

Мировой дебют необычной модели китайского автогиганта состоится 19 ноября. Вместе с ней будет представлен еще один пикап – Great Wall Poer King Kong, который должен стать самой дорогой версией существующей модели Poer.

Предыдущая статьяЛада Веста для полиции: ДПС России получила партию из 1700 машин

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Great Wall готовит к премьере суперкар-пикап

Компания Great Wall планирует привезти на открывающийся на этой неделе автосалон в Гуанчжоу необычный автомобиль, который будет представлять собой «заряженный» пикап на платформе модели...

Лада Веста для полиции: ДПС России получила партию из 1700 машин

Volkswagen расширил гамму модификаций кроссовера Taos в России

Новый бюджетный кроссвэн Kia Carens: стала известна дата премьеры

Changan показал салон нового кроссовера CS75 Plus

Забытый концепт Seat Salsa

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+