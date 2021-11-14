Подростки влезли на заброшенную стоянку с классическими автомобилями

Бразильские подростки из городка Риу-Гранди-ду-Сул ведут свой YouTube-канал, набрать популярность которому вопреки всем их стараниям не удавалось. Решить эту проблему было решено экстравагантным методом – влезть в частное заброшенное здание, внутри которого, по их мнению, можно наткнуться на неожиданные находки. Так в итоге и получилось.

Войдя в заброшенное помещение малолетние блогеры застыли от изумления, поскольку все оно было заставлено раритетными автомобилями. Среди них – Ford Model T, Citroen DS, Chevrolet Corvair, Fiat 124 Sport Coupe, Renault Dauphine, Morris Oxford, Simca 8 и Hudson Hornet.

Не менее ценные экземпляры обнаружились на втором этаже, где в объектив камеры попали такие классические модели как: Austin A90 Atlantic, Chrysler Airflow, купе Ford 1938 и 1940 годов выпуска, а также фургон Ford 1951 года, Renault Gordini, Ford Consul, Ford Taunus и даже 3-колесный пикап Goliath.

Помимо машин в заброшенном здании находилась техническая библиотека, а также мастерская с коллекцией бензонасосов.

Как оказалось, подростки вторглись в бывший частный музей, который функционировал в 2000-х, но сейчас не работает. В него допускался только узкий круг людей, поэтому о музее был известно только избранным.

После появления в Сети ролика к доморощенным контентмейкерам нагрянула местная полиция, которая провела профилактическую беседу как с ними, так и их родителями. После этого видеоролик с их похождениями был удален из YouTube.