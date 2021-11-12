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Hengchi 5: новый электрический кроссовер от Saab

От: Алексей Шмидт
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Бренд Hengchi, принадлежащий китайскому холдингу Evergrande, в который, в свою очередь, входит также шведская компания Saab, представил первую серийную модель. Автомобиль представляет собой электрический кроссовер с лаконичным названием «5». 

Машина оказалась непохожа на одноименный концепт-кар, представленный ранее. «Паркетнику» достались фары и фонари, выполненные в форме бумерангов, зауженное в задней части кузова остекление, а также массивная панорамная крыша.

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На опубликованных в Сети фотографиях машина представлена сразу в двух дизайн-версиях: полностью черной и яркой 2-цветной.

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Длина Hengchi 5 составляет 4725 мм, а размер его колесной базы равен 2780 мм. Заявленная масса, несмотря на электрическую составляющую, оказалась довольно небольшой – менее 2 тонн. 

Приводит в движение «паркетник» один электромотор, выдающий 201 лошадиную силу. Его производством занимается совместное предприятие с немецкой фирмой Bosсh.

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Выпуск Hengchi 5 планируют наладить на новом предприятии в городе Тяньцзинь. Официальная премьера модели состоится в конце ноября этого года на автомобильной выставке в Гуанчжоу. Другие подробности о новинке пока не раскрываются. 

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