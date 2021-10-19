Xiaomi рассказала, когда начнет производство электромобилей

Китайский технологический гигант Xiaomi Corporation раскрыл сроки начала производства электромобилей. Предварительные даты запуска электрокаров производителя смартфонов и других электронных гаджетов раскрыл на специальном мероприятии гендиректор компании – Лей Цзюнь.

По словам специалиста, презентовавшего стратегию «Ксяоми» в отношении автомобильного бизнеса, серийный выпуск электрических машин бренда стартует в первой половине 2024 года.

В ходе встречи с инвесторами на экран было выведено изображение некого прототипа в кузове седан или купе, но информации о нем так раскрыто и не было. Судя по всему, эта машины является лишь иллюстрацией стремлений компании в отношении автомобильного бизнеса.

На сегодняшний день штат сотрудников, которые занимаются разработкой автомобили Xiaomi, насчитывает более 450 человек. В конце июля бренд анонсировал запуск структуры для разработки технологии автономного вождения.

Объем инвестиций, которые китайский техногигант собирается направить в собственное автомобильное подразделение, составит около 10 миллиардов долларов или 708 миллиардов рублей.