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Xiaomi рассказала, когда начнет производство электромобилей

От: Алиса Шашкова
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Китайский технологический гигант Xiaomi Corporation раскрыл сроки начала производства электромобилей. Предварительные даты запуска электрокаров производителя смартфонов и других электронных гаджетов раскрыл на специальном мероприятии гендиректор компании – Лей Цзюнь.

По словам специалиста, презентовавшего стратегию «Ксяоми» в отношении автомобильного бизнеса, серийный выпуск электрических машин бренда стартует в первой половине 2024 года.

В ходе встречи с инвесторами на экран было выведено изображение некого прототипа в кузове седан или купе, но информации о нем так раскрыто и не было. Судя по всему, эта машины является лишь иллюстрацией стремлений компании в отношении автомобильного бизнеса.

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На сегодняшний день штат сотрудников, которые занимаются разработкой автомобили Xiaomi, насчитывает более 450 человек. В конце июля бренд анонсировал запуск структуры для разработки технологии автономного вождения. 

Объем инвестиций, которые китайский техногигант собирается направить в собственное автомобильное подразделение, составит около 10 миллиардов долларов или 708 миллиардов рублей. 

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