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В Канаде выпустили аналог российского «Шерпа» Fat Truck 2.8Р

От: Алексей Шмидт
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Канадская фирма Zeal Motor Inc. приступила к производству новой модели, которую по своим характеристикам можно сравнить с российским вездеходом «Шерп». Автомобиль получил название Fat Truck 2.8Р и отличается от грузовика-амфибии Fat Truck, производство которого ведётся с 2019 года, типом кузова. 

Модель выполнена в форм-факторе пикап с отделенным от пассажирской кабины отсеком для грузов. Заявленная полезная нагрузка такого вездехода составляет 1 тонну. 

Автомобиль, как и его родственник Fat Truck, умеет плавать. Непотопляемость ему обеспечивает герметичный корпус и шины низкого давления. Продавать 2.8Р будут в двух вариантах: закрытом и открытом. 

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Как утверждают разработчики модели, ее максимальная скорость при движении на суше составляет 40 километров в час, а на воде вездеход-пикап разгоняется до 5 км/ч. А еще Fat Truck 2.8Р способен преодолевать 75-градусные подъемы.

С точки зрения «техники» канадский аналог «Шерпа» серьезно отличается от российского вездехода. Модель сертифицирована по ISO и имеет систему защиты от опрокидывания. Кроме того, в ее салоне установлены ремни безопасности, поэтому на таких пикапах можно свободно ездить по дорогам общего пользования.

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В отличие от российского «Шерпа», который приводит в движение 44-сильный дизельный двигатель, Fat Truck 2.8Р оснащен более производительным 2,2-литровым «турбодизелем» мощностью 67 лошадиных сил. Мощность мотора передается через гидростатическую синхронную ременную передачу из углеродного волокна.

Цены на машину еще не объявлены, но можно предположить, что они, как и в случае с тем же Sherp, они окажутся шестизначными.

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