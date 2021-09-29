«Современная Победа»: в Китае готовят автомобиль с советским дизайном

В конце этого лета компания Wey, принадлежащая концерну Great Wall, показала новый кроссовер, выполненный в ретро-стиле – V72. Форма кузова, радиаторная решетка, фары и даже зеркала заднего вида той машины как будто отсылали к образу советской классики – ГАЗ М20 Победа, поэтому в российской прессе автомобиль сразу же прозвали «современной Победой». Теперь же стало известно, что он готовится к выходу в продажу.

Очевидно, что при проектировании дизайна новинки в Great Wall черпали вдохновение как минимум с таких ретро-каров как Buick Roadmaster и FSO Warszawa M20. Последняя представляет собой лицензионную копию советской «Победы». Разработчики, в свою очередь, утверждают, что таким образом концепт Wey отдает дань уважения этим моделям.

При этом некоторые журналисты видят в экстерьерных решениях V72 отсылки к советскому КИМ-10-50, американскому Pontiac Streamliner и даже относительно «свежему» Chrysler PT Cruiser.

Как бы то ни было, сейчас вокруг нового концепт-кара Wey кипит бурное обсуждение, чего авторы этого проекта явно и добивались.

Понятное дело, что по агрегатной базе V72 будет кардинально отличаться от оригинальной «Победы», которую комплектовали 2,1-литровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил, работающим в паре с трехступенчатой «механикой». Китайский автомобиль позаимствует силовую установку у флагманского кроссовера Wey Mocha – ей окажется 2-литровый 214-сильный мотор с электрическим довеском в виде 48-вольтного стартер-генератора, ассистировать которому предстоит 9-диапазонной роботизированной трансмиссии.

Даты премьеры серийной версии Wey V72 пока не обозначены, но, скорее всего, состоится она уже в следующем году. Затем автомобиль поступит в продажу в Китае, а после вполне может оказаться и на экспортных рынках, в число которых входит и Россия.