Ripsaw EV3-F4: люксовый танк, который можно купить за 34 млн рублей

Компания Howe&Howe, специализирующаяся на производстве военных автомобилей, выпустила новую модель, которую сможет купить любой желающий, имеющий в кармане сумму в 425 тысяч долларов (34 миллиона рублей). Ей оказался роскошный танк под названием Ripsaw EV3-F4.

Согласно информации, размещенной на сайте Hemungs Auction, машина действительно является танком, причем оригинальным, а не переделанным из другого военного автомобиля. Ripsaw EV3-F4 оснащен полиуретановыми гусеницами, а его клиренс равен 51 см. Несмотря на грозный внешний вид, внутри машина больше напоминает «лакшери-кар».

В салоне установлены два комфортабельных кресла фирмы Recaro, оборудованных системой подогрева и вентиляции, и еще два сиденья позади. Руль танка больше похож на штурвал, нежели традиционное рулевое колесо, за которым расположили два больших 12-дюймовых тачскрина фирмы Garmin, предназначенных для демонстрации водителю картинки с наружных камер кругового обзора и информации с многочисленных датчиков.

Приводит в движение Ripsaw EV3-F4 6,6-литровый турбодизельный агрегат Duramaz V8, выдающий 800 лошадиных сил и 2033 Нм.

Благодаря производительной силовой установке машина являются одним из самых быстрых гусеничных автомобилей в мире. Заявленная производителем максимальная скорость танка составляет 97 километров в час.

До конца торгов остается менее трех дней. Они завершатся 2 октября в 5 утра по местному времени.