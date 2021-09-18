Велосипедный дом: студент разработал альтернативу автокемпера

Кто не мечтает о доме на колесах? В нем можно бюджетно и без ограничений путешествовать, причем с комфортом. Но у автомобильных кемперов есть один существенный минус – их цена может быть выше, чем стоит квартира. Решением это проблемы озаботился австрийский студент Бернхард Соббота, представивший альтернативный вид дома на колесах.

В основе разработки молодого человека лежит не традиционный для автодомов автомобиль, а велосипед. Концепция проекта проста – дать его пользователю возможность отдохнуть на велосипеде, защитив себя от насекомых. Рама байка выполнена в весьма необычной форме: трубчатый металлический круг, который не мешает велосипедисту, когда он крутит педали.

Сиденье расположено за колесом или под металлическим обручем, над которым установлен руль.

Велосипедный дом может перевозить не только основной багаж, но и противомоскитную сетку – для этих атрибутов путешествия (плюс одеяла и подушки) предусмотрены отдельные синельные сумки.

А еще у велокемпера имеются широкие возможности для трансформации. Например, его металлический круг можно приспособить как раскладную скамью, которая, в свою очередь, превращается в стол или при желании в стул, а также в полноценную кровать для сна.

Судьба проекта пока остается под вопросом. Если студенту удастся заинтересовать своей идеей инвесторов, то у нее определенно будут перспективы.