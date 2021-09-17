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У кроссовера Changan Uni-K появится гибридная версия

От: Алексей Шмидт
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Компания Changan готовится расширить линейку версий своего кроссовера Uni-K гибридной модификацией. Новое исполнение китайского «паркетника» получит приставку к названию IDD и будет укомплектовано гибридной силовой установкой. 

Внешне экономичный Uni-K не будет отличаться от своей традиционной версии с ДВС. О том, что кроссовер оборудован гибридным силовым агрегатом, говорит лишь компактный шильдик «IDD», расположенный на крышке багажника.

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Изменению не подвергся и салон автомобиля. Китайцы, что удивительно, не решились даже на декоративные вставки. Хотя, значение это имеет очень опосредованное, учитывая, что интерьер, как экстерьер модели, еще попросту не успел устареть.

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Таким образом, самые главные перемены, которые произошли с машиной, коснулись ее силовой установки. Кроссоверу достался гибридный агрегат Blue Whale IDD, работающий на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 170 л.с. (260 Нм) и 116-сильного электрического довеска. Только на электротяге Uni-K способен проезжать до 130 километров (по устаревшей методике NEDC), но совокупная дальнобойность модели составляет около 1100 км. 

Когда гибридный Changan Uni-K выйдет в продажу и сколько будет стоить, пока неизвестно. Пока же в России ждут появления его обычной версии, которая должна выйти на наш рынок до конца года. 

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