У кроссовера Changan Uni-K появится гибридная версия

Компания Changan готовится расширить линейку версий своего кроссовера Uni-K гибридной модификацией. Новое исполнение китайского «паркетника» получит приставку к названию IDD и будет укомплектовано гибридной силовой установкой.

Внешне экономичный Uni-K не будет отличаться от своей традиционной версии с ДВС. О том, что кроссовер оборудован гибридным силовым агрегатом, говорит лишь компактный шильдик «IDD», расположенный на крышке багажника.

Изменению не подвергся и салон автомобиля. Китайцы, что удивительно, не решились даже на декоративные вставки. Хотя, значение это имеет очень опосредованное, учитывая, что интерьер, как экстерьер модели, еще попросту не успел устареть.

Таким образом, самые главные перемены, которые произошли с машиной, коснулись ее силовой установки. Кроссоверу достался гибридный агрегат Blue Whale IDD, работающий на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 170 л.с. (260 Нм) и 116-сильного электрического довеска. Только на электротяге Uni-K способен проезжать до 130 километров (по устаревшей методике NEDC), но совокупная дальнобойность модели составляет около 1100 км.

Когда гибридный Changan Uni-K выйдет в продажу и сколько будет стоить, пока неизвестно. Пока же в России ждут появления его обычной версии, которая должна выйти на наш рынок до конца года.