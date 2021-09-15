Changan завершает сертификацию в России кроссовера Uni-K

Компания Changan близка к завершению процедуры сертификации нового кроссовера Uni-K. По неофициальной информации, автомобиль должен появиться на российском рынке до конца 2021 года.

Изначально предполагалось, что в 2021 году в продажу в России поступит сразу четыре новые модели Changan. Ими должны были стать новый «паркетник» Uni-K, а также обновленные SUV CS35 Plus, CS55 Plus и седан Eado. Учитывая, что на дворе уже сентябрь, можно предположить, что какие-то из этих автомобилей до РФ (по крайней мере в этом году) уже не доберутся. Как пишет издание «Китайские автомобили», из модельного плана на этот год недавно убрали седан Eado, но появление остальных моделей остается в силе.

При этом главная новость, которой поделился с российскими журналистами знакомый с ситуацией источник, заключается в том, что сертификация кроссовера Changan Uni-K подходит к концу, поэтому автомобиль имеет все шансы дебютировать до конца года.

Напомним, длина этого «паркетника» составляет 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1700 мм, а размер его колесной базы равен 2890 мм.

В Китае Uni-K продают с 2-литровым «наддувным» двигателем Blue Whale, выдающим 232 лошадиные силы и 390 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 8-диапазонная трансмиссия фирмы Aisin и система полного привода.

Цены на кроссовер в «Поднебесной» начинаются от 153 тысяч 900 юаней или 1 миллион 740 тысяч рублей. За «топовый» вариант Uni-K в КНР просят 184 тысячи 900 юаней, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 90 тысяч рублей.