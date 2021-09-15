Представлен гибридный внедорожник Pioneer с запасом хода 7000 км

Британская автомобильная компания Fering Technologies, основанная бывшим инженером McLaren и Ferrari Беном Скоттом-Геддесом, представила гибридный внедорожник Pioneer, главной «фишкой» которого является внушительный запас хода. Автомобиль способен преодолевать без дозаправки до 7 тысяч километров.

Главной целью разработчиков машины было создание бескомпромиссного экспедиционного вездехода с модульной конструкцией, который можно будет адаптировать и обновлять под возникающие задачи.

Автомобиль спроектирован на раме с алюминиевым каркасом, усиленным композитными элементами. Часть кузовных элементов машины выполнена из канваса (износостойкая ткань), который применяется при пошиве ботинок для трекинга. Подвеска Pioneer – простейшей конструкции, а колесные диски размером 22,5-дюйма можно обувать в грузовые покрышки.

Приводит в движение гибридный внедорожник силовая установка с двумя электрическими двигателями, суммарно выдающими 600 Нм крутящего момента. Оба питаются от аккумулятора емкостью 20 кВт/ч, выполненного из литий-титанатных ячеек. Впрочем, запас хода в 7000 тысяч километров машине обеспечивают не они, а компактный ДВС. Его роль отведена 800-кубовому мотору от smart, работающему на биодизеле. Двигатель раскручивает генератор, вырабатывающий электричество для питания электромоторов и зарядки аккумулятора.

По словам разработчиков, Pioneer укомплектован портальными ступицами и механическими дифференциалами, а его максимальный клиренс равен 800 мм. Внедорожник способен забираться на холимы с 60-градусным уклоном, а также преодолевать полуметровые уступы и броды глубиной до 1,4 метра.

Серийное производство автомобиля должно начаться в 2022 году. Предварительная цена – от 150 тысяч фунтов стерлингов или 15 миллионов рублей по текущему курсу.