Dodge выпустит кроссовер: его сделают из «китайца», продающегося в России

Компания Dodge анонсировала новый кроссовер, который должен оказаться родственником еще не дебютировавшего «паркетника» Hornet. Самое интересное, в основу модели может лечь платформа одного из китайских SUV, хорошо известного на российском рынке.

Главным рынком для новинки станет Мексика. Местное подразделение Dodge (Stellantis) уже распространило первые фотографии закамуфлированного прототипа, название которого пока не объявлено. По словам представителей компании, модель все еще проходит испытания.

Внимательно приглядевшись к показанной на снимках машине можно обнаружить знакомые черты. Под камуфляжем скрывается китайский GAC Trumpchi GS5, который сейчас продают в том числе и на российском рынке.

Впрочем, Dodge уже не впервой использовать чужие модели, заменив на них эмблемы на собственные. В той же Мексике продают седан Attitude, который представляет собой перелицованную версию дорестайлингового Mitsubishi Mirage. На этом же рынке раньше была доступна другая четырехдверка – Neon, которая являлась перелицованным Fiat Tipo. Учитывая, что GAC и Dodge давние партнеры, эксплуатация автомобиля родственного бренда не станет для американца большой проблемой.

Напомним, второе поколение кроссовера GAC Trumpchi было представлено в 2018 году. По габаритам автомобиль сопоставим с Mitsubishi Outlander. В Китае машину продают с полуторалитровой «турбочетверкой» мощностью 169 лошадиных сил, агрегатированной 6-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Привод может быть только передним.

В России цены на GAC GS5 начинаются от 1 миллиона 658 тысяч 900 рублей.