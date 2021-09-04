«КрАЗ» впервые за долгое время продал грузовики: они стали другими 

В августе было зафиксировано знаковое событие: легендарный советский автопроизводитель «КрАЗ» вернулся «в игру», реализовав на украинском рынке первые грузовики после долгого перерыва. Объем продаж оказался совсем небольшим – всего три автомобиля. Впрочем, даже такой результат является позитивным сигналом для завода, находящегося в состоянии, близком к банкротству.

По информации издания «Auto-Consulting», три проданных грузовика приходятся на фирменную на все времена «краковскую» продукцию в виде самосвалов. Причем все три реализованные машины оказались разными моделями: КрАЗ-65032, КрАЗ-65055 и КрАЗ-5401.

И если первая напоминает советские «КрАЗы» с длинным капотом и строгим утилитарным дизайном, то вторая и третья внешне вполне могут удивить.

Модель КрАЗ-65055 (заглавное фото) также имеет вытянутый «нос», но уже с горбинкой, скругляясь к низу (сделано для лучшей обзорности), а КрАЗ-5401 и вовсе является бескапотником и самым легким грузовым автомобилем в линейке предприятия с грузоподъемностью в 10 тонн.

Все три модели комплектуются турбодизельными агрегатами, выдающими 300 лошадиных сил.