Czinger 21C – лимитированный гиперкар с кузовом из 3D-принтера

Еще в 2020-м году американская компания Czinger Vehicles показала прототип своего уникального суперкара Czinger 21C, а теперь автомобиль представлен в серийном варианте, хотя назвать тираж в 80 экземпляров сложно назвать таковым. Сборка модели должна начаться в конце 2021 – начале 2022 года. Ориентировочный ценник для любителей эксклюзива, быстрой езды и уникальности – порядка 1,7 миллионов долларов.

Основная особенность Czinger 21C, да и общая «фишка» Czinger Vehicles – использование аддитивных технологий производства. Так компания выпускает сверхлегкие, довольно изящные, при этом мегапрочные конструкции, полученные из 3Д-принтера с использованием металлического порошка. В частности, для своего первого гиперкара Czinger разработали таким образом шасси и его элементы. Методом наращивания получен также углепластиковый монокок кузова.

Czinger 21C – гибридный спорткар. На задней оси автомобиля расположен бензиновый 2,88-литровый мотор V8 – собственная разработка и гордость Czinger Vehicles, основная особенность которого раскрутка до 11 тысяч оборотов в минуту, а также возможность работы на eFuels – синтетическом, климатически нейтральном топливе. Мотор выдает 950 сил, пик момента – 745 нм, синхронизируется с 7КПП секвентального типа. За привод передних колес отвечают два электромотора. Суммарная мощность силовой установки гиперкара составляет 1250 л.с., но в дополнительном форсированном пакете – 1350 л.с. Имеется в наличии и две аккумуляторные батареи 800В, расположенные не традиционно в полу, а по бокам в специальных боксах, которые подзаряжаются от энергии рекуперативного торможения либо от генератора ДВС.

Снаряженная масса Czinger 21C – 1,24 т. Скоростной предел – 452 км/ч, динамика набора 100 км/ч занимает 1,9 секунды.

Салон Czinger 21C с двухместной посадкой пока полностью не рассекречен. В наличии заявлены только гоночные кресла-ковши, мультируль и два крупных планшета управления.

Возможно, столь скромный набор внутри компенсируется шикарным экстерьером кузова суперкара, который гармонично сочетает все атрибуты гоночного тюнинга: колба-кабина, масса аэродинамических элементов, в том числе глубокие, утопленные в дверях впадины с карбоновыми вставками, «юбки» на бамперах, сплитеры и диффузоры, мощнейшее антикрыло, все это создает на скорости свыше 300 км/ч прижимную силу в 2,5 т.