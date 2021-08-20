Фото: vk.com/rusautomobile

В рамках форума «Армия-2021», который откроет свои двери журналистам и общественности 23 августа, состоится премьера следующего поколения военных грузовиков «Урал». Дебют моделей приурочат к 80-летию со дня образования автомобильного завода в Миассе. Одной из свежих разработок предприятия является армейский грузовик 4×4 с бронированной капотной кабиной. Накануне первое фото этой машины появилось в соцсетях.

Автомобиль удивляет своим необычным внешним видом. Грузовику, судя по выложенному в Сеть снимку, досталась крышка капота интегрального типа с широкой радиаторной решеткой и отрицательным уклоном передней части.

Такой дизайн по задумке проектировщиков должен внушать страх противнику. Бронированную кабину машины, разумеется, сварили из плоских листов. Причем стекла в этой модели также бронированые и особо толстые.

По слухам, грузовик получит название Урал-4966 и сменит снятые с производства модели, в том числе легендарную «Шишигу» ГАЗ-66. В его основу ляжет шасси серийного Урал-43206, поэтому в качестве двигателя машине достанется турбодизель ЯМЗ. Грузоподъемность автомобиля должна составить порядка 4 тонн, но не исключено, что в итоге этот показатель окажется чуть ниже из-за защищенной кабины.

Главным предназначением грузовика в армии станет перевозка грузов, монтаж и транспортировка спецтехники, а также буксировка специальных и транспортных прицепов.