Дешевле любого немецкого «премиума: известны цены на новый кроссовер Genesis GV70

Компания Genesis рассекретила прайс-лист нового кроссовера GV70, попутно огласив список комплектаций, в которых корейский SUV будут продавать на российском рынке. Как и ожидалось, новая модель корейского бренда оказалась значительно дешевле, чем все ее конкуренты из немецкой тройки.

В России кроссовер предложат с 2,5-литровым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил, 2,2-литровым 199-сильным «дизелем», а также «топовым» 3,5-литровым агрегатом T-GDI, выдающим 379 л.с. Последний окажется прерогативой исключительно самых дорогих комплектаций Sport и Ultimate. Связку всем двигателям составит безальтернативная восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

За самый доступный вариант Genesis GV70 в России будут просить от 4 миллионов 150 тысяч рублей. Такая версия получит 2-зонный «климат», мультимедийную систему с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем и девятью динамиками, десять подушек безопасности, подогрев передних кресел, бесключевой доступ в салон, кнопку запуска двигателя, а также «приборку» с 8-дюймовым цветным экраном и телематический комплекс Genesis Connected Services.

Версия GV70 Sport, укомплектованная 379-сильным мотором, оценена в 5 миллионов 850 тысяч рублей, а самая дорогая комплектация с таким же двигателем (Ultimate) – в 6 миллионов 150 тысяч рублей.

Рекомендованные цены на Genesis GV70 для России

2.2 CRDi

дизель, 199 л. с.

4 150 000 рублей



2.5 T-GDI



бензин, 249 л. с.



4 200 000 рублей



3.5 T-GDI



бензин, 379 л. с.



5 850 000 рублей



Таким образом, цены на новый кроссовер Genesis оказались куда привлекательнее, чем на сегодняшний день просят за его немецких конкурентов. К примеру, BMW X4 стоит от 4 миллионов 750 тысяч рублей, Mercedes-GLC Coupe – от 5 миллионов 590 тысяч рублей, а Audi Q5 Sportback – от 5 миллионов 62 тысяч рублей.