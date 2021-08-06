Great Wall готовит большой рамный пикап X Cannon с V6

Китайский Great Wall готовится к ходовым испытаниям нового пикапа X Cannon. Накануне автомобиль был замечен на дорогах Китая во время перевозки на эвакуаторе. Рассмотреть его дизайн полноценно не получится – всему виной камуфляж. Впрочем, один из погрузчиков смог заглянуть в его салон, который оказался лишен маскировки.

Как видно на фотографии, X Cannon получит роскошный интерьер с кожаной отделкой сидений и торпедо, цифровой комбинацией приборов, компактным рулем и мультимедийной системой с большим дисплеем, под которым расположится блок управления климат-контролем.

По габаритам автомобиль должен оказаться сопоставим с такими американскими бестселлерами сегмента пикапов, как Ford F-150 и Ram 1500.

Под его капотом ожидается появление 3-литрового V6 мощностью 354 лошадиные силы, агрегатированного девятидиапазонной автоматической трансмиссией. Кроме него пикап могут оснастить гибридной силовой установкой с интегрированным в «автомат» электрическим двигателем.

Премьера серийного варианта Great Wall X Cannon могла бы состояться до конца 2021 года, но учитывая, что большинство крупных автошоу уже отменены, не исключено, что компания придержит новинку до следующей весны.