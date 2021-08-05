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У кросс-купе Genesis GV60 будет круглый селектор АКПП

От: Михаил Романченко
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Премиальный бренд Genesis готовится к премьере своей самой компактной SUV-модели – кросс-купе GV60. Недавно автомобиль был замечен в ходе рекламной съемки на дорогах Южной Кореи, а теперь в Сети появилось новое фото его салона, раскрывающее как минимум один необычный элемент управления.

На снимке можно заметить селектор автоматической трансмиссии, выполненный в сферической форме.

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Ранее корейские СМИ публиковали фотографии интерьера GV60 с других ракурсов, на которых можно было рассмотреть широкую комбинацию приборов и «мультимедийки», круглые дверные ручки и экраны на дверных картах, на которые должна выводиться «картинка» с камер заднего вида. 

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Из внешних особенностей нового кроссовера Genesis, засвеченного на этой неделе, стоит выделить купеобразную форму кузова, фирменные 2-этажные фонари, массивный спойлер, аэродинамические рейлинги, установленные на крыше, а также диски со сложным дизайном.

В основу Genesis GV60 ляжет электрическая архитектура E-GMP, которая должна сделать кросс-купе технически близким родственником Hyundai Ioniq и Kia EV6. 

Дата премьеры новинки пока держится в секрете, но, скорее всего, презентация GV60 состоится уже в ближайшие несколько месяцев. 

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У кросс-купе Genesis GV60 будет круглый селектор АКПП

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