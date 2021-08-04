Китайцы выпустили минивэн, который лучше и дешевле «Ларгуса»

Компания Wuling выпустила новый ультрабюджетный минивэн, представляющий собой наследника грузо-пассажирской модели Hongguang. Последняя в своё время возглавляла ТОП-ы самых популярных автомобилей в «Поднебесной», но затем переродилась в компактный электромобиль.

Машина получила название Journey и по габаритам сопоставима с Kia Carnival. Длина минивэна составляет 5150 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1895 мм, а размер колесной базы равен 3180 мм. Задние двери новинки сдвижные с обеих сторон.

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Wuling Journey представлен как в 7- и 8- местной, так и 9-местной модификациях. Вариант с максимальным количеством сидений обладает четырьмя рядами с посадочной формулой 2+2+2+3, правда девятиместная модификация полностью лишена багажника.

У семи- и восьмиместных Journey емкость багажного отделения достигает 1737 литров, но при сложенном третьем ряде этот показатель прибавляет сразу 743 литра. Ну а если вынуть из салона все сиденья, то объем Wuling Journey увеличивается до неприличных 4,9 кубов (это, на минуточку, больше половины кузова бортовой «Газели»).

Двигатель для нового китайского минивэна заявлен только один – это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил. Трансмиссия также безальтернативна и предложена только в виде шестиступенчатой «механики», через которую весь крутящий момент отправляется на заднюю ось.

В продажу в Китае Wuling Journey поступит уже в августе. Цены на него пока не объявлены, но, скорее всего, они не превысят отметку в 10 тысяч долларов. Таким образом, китайский минивэн окажется даже дешевле, чем стоит Lada Largus. При этом Wuling Journey куда вместительнее и мощнее, чем его условный конкурент из России.