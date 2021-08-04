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Китайцы выпустили минивэн, который лучше и дешевле «Ларгуса»

От: Алексей Шмидт
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Компания Wuling выпустила новый ультрабюджетный минивэн, представляющий собой наследника грузо-пассажирской модели Hongguang. Последняя в своё время возглавляла ТОП-ы самых популярных автомобилей в «Поднебесной», но затем переродилась в компактный электромобиль.  

Машина получила название Journey и по габаритам сопоставима с Kia Carnival. Длина минивэна составляет 5150 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1895 мм, а размер колесной базы равен 3180 мм. Задние двери новинки сдвижные с обеих сторон. 

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Wuling Journey представлен как в 7- и 8- местной, так и 9-местной модификациях. Вариант с максимальным количеством сидений обладает четырьмя рядами с посадочной формулой 2+2+2+3, правда девятиместная модификация полностью лишена багажника.

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У семи- и восьмиместных Journey емкость багажного отделения достигает 1737 литров, но при сложенном третьем ряде этот показатель прибавляет сразу 743 литра. Ну а если вынуть из салона все сиденья, то объем Wuling Journey увеличивается до неприличных 4,9 кубов (это, на минуточку, больше половины кузова бортовой «Газели»).

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Двигатель для нового китайского минивэна заявлен только один – это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил. Трансмиссия также безальтернативна и предложена только в виде шестиступенчатой «механики», через которую весь крутящий момент отправляется на заднюю ось.

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В продажу в Китае Wuling Journey поступит уже в августе. Цены на него пока не объявлены, но, скорее всего, они не превысят отметку в 10 тысяч долларов. Таким образом, китайский минивэн окажется даже дешевле, чем стоит Lada Largus. При этом Wuling Journey куда вместительнее и мощнее, чем его условный конкурент из России. 

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