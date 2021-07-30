Пенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

Необычная история произошла в Германии с пенсионером, проживающим в городке Хайкендорф. Местные органы правопорядка узнали, что в доме мужчины хранятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Прибыв на место полиция обнаружила, что помимо зенитного оружия и торпеды в подвале спрятан настоящий танк «Пантера».

Для того, чтобы извлечь танк из жилого дома, пришлось привлечь 20 солдат, которые потратили около девяти часов, чтобы выкатить бронированную машину на улицу и погрузить на эвакуатор.

Что делать с изъятым танком, арсеналом и самим пенсионером сейчас решают местные власти. Прокуратура просит для 84-летнего мужчины условный срок и штраф в 500 тысяч евро, но его защита рассчитывает на куда меньшую сумму – около 50 тысяч евро. По словам адвокатов, найденное в подвале пенсионера оружие уже не функционирует, а сам танк был куплен на металлолом.

Изъятой боевой техникой уже заинтересовались представители одного из американских музеев, а зенитную установку собирается выкупить частный коллекционер из Германии.

Что касается самого танка «Пантера», то его состояние, несмотря на отсутствие гусениц, впечатляет. Самая эффективная боевая машина Германии готова хоть сейчас выехать на поля сражений. Приводит в движение этот танк двигатель Maybach V12.