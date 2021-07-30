ДомойАвтоновости сегодняПенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

Пенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

От: Алексей Шмидт
Prozess um Panzer in Villenkeller geht weiter

Необычная история произошла в Германии с пенсионером, проживающим в городке Хайкендорф. Местные органы правопорядка узнали, что в доме мужчины хранятся боеприпасы времен Второй мировой войны. Прибыв на место полиция обнаружила, что помимо зенитного оружия и торпеды в подвале спрятан настоящий танк «Пантера».

Для того, чтобы извлечь танк из жилого дома, пришлось привлечь 20 солдат, которые потратили около девяти часов, чтобы выкатить бронированную машину на улицу и погрузить на эвакуатор.

119578816 dpa 23459670

Что делать с изъятым танком, арсеналом и самим пенсионером сейчас решают местные власти. Прокуратура просит для 84-летнего мужчины условный срок и штраф в 500 тысяч евро, но его защита рассчитывает на куда меньшую сумму – около 50 тысяч евро. По словам адвокатов, найденное в подвале пенсионера оружие уже не функционирует, а сам танк был куплен на металлолом. 

Изъятой боевой техникой уже заинтересовались представители одного из американских музеев, а зенитную установку собирается выкупить частный коллекционер из Германии. 

Что касается самого танка «Пантера», то его состояние, несмотря на отсутствие гусениц, впечатляет. Самая эффективная боевая машина Германии готова хоть сейчас выехать на поля сражений. Приводит в движение этот танк двигатель Maybach V12. 

Предыдущая статьяНовый BMW X3: первые фото и дата премьеры
Следующая статья«УАЗ Головастик» для дальнобойщиков – каким он был

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

«УАЗ Головастик» для дальнобойщиков – каким он был

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода поделилась в соцсетях фотографией редкой версии бортового грузовика УАЗ-39095, известного в народе под названием «Головастик». Автомобиль, рассчитанный на дальние поездки,...

Пенсионер из Германии хранил в подвале танк «Пантера» времен Второй мировой

Новый BMW X3: первые фото и дата премьеры

Кросс-купе Lynk & Co 05+ от Geely и Volvo показали на скетчах

Конкурент Land Cruiser Prado от Haval вышел в продажу

Kia Stinger, который уже похоронили журналисты, может остаться в строю

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+