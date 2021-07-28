Новое поколение Volvo XC90: первое изображение

Компания Volvo работает над созданием третьего поколения кроссовера XC90. Премьера модели запланирована на весну 2022 года. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на счет ее дизайна, опубликовав первое рендерное изображение.

Работая над картинкой художники черпали вдохновение с концепт-кара Concept Recharge, который, как ожидается, и станет прообразом нового XC90. Ранее шведы подтвердили, что у третьей генерации этого кроссовера будет полностью электрическая «начинка», а производством такого экономичного SUV займется предприятие компании в американском Риджвилле (Южная Каролина).

Шоу-кар Concept Recharge, который должен лечь в основу дизайна нового XC90. Фото: Volvo

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По слухам, новое поколение XC90 сохранит 7-местный салон и длину, которая, как и прежде, окажется менее пяти метров. Как видно на рендере, автомобиль получит зауженную головную оптику, но сохранит фирменное оформление «передка» с ДХО в форме «молота Тора».

Вместо традиционной решетки радиатора задействуют заглушку, которая сменит форму и рисунок. При этом решение с логотипом, пронизанным хромированной тонкой полосой останется без изменений.

В основу новой генерации XC90 должна лечь платформа SPA2, а запас хода модели на одном заряде батареи составит около 400 километров. Другой технической информации о модели пока нет.

Ожидается, что в продажу новый Volvo XC90 поступит во второй половине 2022 года.