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У пикапа Rivian R1T будет версия для пикника со встроенной кухней

От: Алиса Шашкова
rivian r1t

Американская стартап-компания Rivian готовится к выходу в продажу двух своих первых моделей: внедорожника R1S и пикапа R1T. О второй модели, в основу которой ляжет дебютный SUV марки, в последнее время появляется все больше подробностей. Так, например, выяснилось, что у машины будет вариант с походной кухней. 

rivian r1t blue

Все оборудование для пикника инженеры Rivian спрятали в расположенной между кабиной и кузовом объемной сквозной нише, получившей название Gear Tunnel. Отсек можно использовать множеством образов, сделав из него дополнительный багажник или нишу для второй батареи. Но есть еще один вариант – превратить его в кухню. 

Как видно на видеоролике, опубликованном на официальной странице Rivian в YouTube, кухня полностью выдвигается из тоннеля и быстро раскладывается. Ее арсенал включает в себя две розетки на 110 Вольт, индукционную плиту на 1440 Вт, мойку с водяным насосом и комплект посуды из титана, для которой придуман специальный отсек с защитой от вибрации. Ценник такой опции уже известен – за него придется заплатить 5 тысяч долларов или 370 тысяч рублей по текущему курсу. 

Напомним, прием заказов на пикап Rivian R1T стартовал еще в ноябре 2020 года. Производством электротрака занимается собственный завод компании в городе Нормал (штат Иллинойс, США).

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