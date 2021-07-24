В Россию могут привезти электрокар Sidus A01 по цене Vesta

Белорусская компания BANTgo из Гродно оформила сертификат, позволяющий начать продажи на рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ее первого электрокара Sidus A01. Таким образом, в случае выхода модели за пределы Белоруссии бюджетный электромобиль может добраться и до России.

Sidus A01 представляет собой 2-дверный двухместный субкомпактный электрокар с каркасно-панельным кузовом. Формально это не автомобиль. По документам модель проходит в категории «тяжелый квадрицикл или мотоколяска (класс L7)». Впрочем, органы управления у нее вполне себе автомобильные – у машины традиционный круглый руль, имеются педали и селектор коробки передач.

Длина белорусского электрокара составляет 2250 мм, ширина – 1410 мм, высота – 1635 мм. Размер колесной базы равен 1560 мм. Масса в снаряженном состоянии варьируется в пределах 561 – 592 кг. Компоновка – заднемоторная с электрическим двигателем и литий-полимерным аккумулятором емкостью 135 А/ч. Максимальная заявленная скорость – 50-60 километров в час.

Предполагается, что продавать Sidus A01 будут по цене примерно в 10 тысяч долларов или 737 тысяч рублей. Для сравнения, примерно за эти же деньги сейчас в России можно купить седан Lada Vesta.