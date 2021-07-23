ДомойАвтоновости сегодняКоллекцию советских ретрокаров и мотоциклов продают за 2 млн рублей

Коллекцию советских ретрокаров и мотоциклов продают за 2 млн рублей

От: Алексей Шмидт
optimize 3

Коллекционер из Свердловской области выставил на продажу весь собранный им за долгие годы авто- и мотопарк, состоящий из раритетных советских моделей. Причина, по которой мужчина решился расстаться со своей коллекцией оказалась банальна – переезд. За четыре автомобиля и два мотоцикла, находящиеся в идеальном состоянии, он просит всего 2 миллиона рублей. 

collage 2

В списке моделей, которые можно приобрести за указанную сумму, оказались пережившие реставрацию мотоциклы «Урал» М72 и 3810310, а также популярные в Советском Союзе автомобили «Москвич-2140», «Запорожец» ЗАЗ-968», ГАЗ-21 «Волга» и «ЛуАЗ-969».

optimize 2

Выставленные на продажу скопом модели не являются «капсулами времени». У «Волги», например, на одометре красуется цифра в 46 тысяч километров пробега. В случае с «Москвичом» этот показатель равен 31 тысячи км. Много это или мало для 56- и 45-летних машин, каждый решает сам.

В комментариях к подборке некоторые пользователи усомнились, что все кузовные элементы выставленных на продажу машин являются родными. Вопросы вызвал бампер «Москвича». 

Предыдущая статьяДругая новая Hyundai Creta: теперь ее показали на видео

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Коллекцию советских ретрокаров и мотоциклов продают за 2 млн рублей

Коллекционер из Свердловской области выставил на продажу весь собранный им за долгие годы авто- и мотопарк, состоящий из раритетных советских моделей. Причина, по которой...

Другая новая Hyundai Creta: теперь ее показали на видео

«УАЗ» хочет вернуть в продажу внедорожник Патриот Спорт

Обновленный Genesis G70 для России: известны цены

Toyota запретила перепродавать внедорожники Land Cruiser 300

Появились первые фото спорт-версии нового Kia Sportage

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+