Коллекцию советских ретрокаров и мотоциклов продают за 2 млн рублей

Коллекционер из Свердловской области выставил на продажу весь собранный им за долгие годы авто- и мотопарк, состоящий из раритетных советских моделей. Причина, по которой мужчина решился расстаться со своей коллекцией оказалась банальна – переезд. За четыре автомобиля и два мотоцикла, находящиеся в идеальном состоянии, он просит всего 2 миллиона рублей.

В списке моделей, которые можно приобрести за указанную сумму, оказались пережившие реставрацию мотоциклы «Урал» М72 и 3810310, а также популярные в Советском Союзе автомобили «Москвич-2140», «Запорожец» ЗАЗ-968», ГАЗ-21 «Волга» и «ЛуАЗ-969».

Выставленные на продажу скопом модели не являются «капсулами времени». У «Волги», например, на одометре красуется цифра в 46 тысяч километров пробега. В случае с «Москвичом» этот показатель равен 31 тысячи км. Много это или мало для 56- и 45-летних машин, каждый решает сам.

В комментариях к подборке некоторые пользователи усомнились, что все кузовные элементы выставленных на продажу машин являются родными. Вопросы вызвал бампер «Москвича».