Обновленный Genesis G70 для России: известны цены

Осенью прошлого года компания Genesis выпустила обновленную версию седана G70, а теперь готовится к выходу этой модели на российский рынок. С рестайлингом премиальная корейская четырехдверка получила новое оформление экстерьера в актуальном фирменном стиле бренда, а также обзавелась новой мультимедийной системой и переосмысленной системой полного привода. Сегодня стали известны ее рублевые цены.

Стартовый прайс на новинку составит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость дорестайлингового G70 сейчас начинается от 2 миллионов 520 тысяч рублей. Таким образом, с обновлением цена на этот седан подскочила сразу на 580 тысяч рублей.

Самые доступные версии Genesis G70 на российском рынке будут предложены 2-литровым «наддувным» бензиновым двигателем мощностью 197 или 247 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 8-диапазонному «автомату» и системе полного привода. Кроме того, выбрать реформенный G70 в России можно будет и с 3,3-литровым V6, развивающим 370 лошадиных сил. А самое дорогое исполнение можно будет заказать с задним приводом или системой полного привода, включающей в себя дрифт-режим.

Арсенал базовой комплектации седана будет включать в себя в том числе: светодиодную оптику, систему бесключевого доступа в салон, 2-зонный «климат», дисплеи на 8 и 10,25-дюймов, а также десять подушек безопасности.

Максимальный вариант нового G70 получит электронно-управляемую адаптивную подвеску, дифференциал повышенного трения на задней оси и тормоза фирмы Brembo.

До российских дилеров обновленные Genesis G70 доберутся в начале этой осени. Позже к ним присоединятся кроссоверы GV70.