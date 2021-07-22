Представлен вахтовый автобус-внедорожник «Урал Некст». В нём есть караоке

Автомобильный завод «Урал» опубликовал официальные фотографии новой разновидности модели «Урал Некст», представляющей собой вахтовый автобус для туристических поездок. Машина предназначена для перевозки людей по Республике Бурятия и окрестностям озера Байкал.

Автомобиль с колесной формулой 6х6 выпущен в одном экземпляр. От простой «вахтовки» такая машина отличается совершенно иным уровнем комфортабельности.

Автобус оборудован кондиционируемым салоном, 28 эргономичными сиденьями с подлокотниками и регулируемыми спинками, а также телевизором диагональю 140 сантиметров, на который может транслироваться картинка сразу с трех камер (передней и двух боковых). Это решение позволит пассажирам оценить красоту вокруг с нескольких сторон одновременно.

Кроме того, автомобиль укомплектован акустический системой с возможностью беспроводного подключения, которая поддерживает режим караоке (можно использовать до двух микрофонов).

А еще у машины есть люк, позволяющий во время стоянок залезть на крышу автобуса, чтобы лицезреть на природные красоты с отличного ракурса. Там же установлен большой экспедиционный багажник, который позволяет перевозить весь громоздкий туристический инвентарь.

Как сообщает пресс-служба автозавода «Урал», автобус уже отправился к своему заказчику, который будет использовать его по прямому назначению.