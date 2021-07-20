Китайский конкурент Tesla Model 3 от Xpeng оказался на треть дешевле

Компания Xpeng назвала цены на новый электрокар P5. За автомобиль будут просить в «Поднебесной» от 160 тысяч до 230 тысяч юаней или 1 миллион 830 – 2 миллиона 640 тысяч рублей по текущему курсу. Главным конкурентом Xpeng P5 на китайском рынке станет Tesla Model 3, стоимость которого составляет минимум 250 тысяч 900 юаней (2 миллиона 870 тысяч рублей), то есть на 37% дороже, чем базовый китайский электромобиль.

Габариты P5 окажутся чуть компактнее, чем его собрата P7. Длина составит 4808 мм вместо 4880 мм, а ширина — 1840 мм против 1896 мм.

В качестве силовой установки новинка будет использовать безальтернативный электрический двигатель мощностью 211 лошадиных сил, работающий в паре с литий-ионной батареей от 55,9 до 71,4 кВт/ч. Заявленный запас хода модели по устаревшему циклу NEDC составит от 460 до 600 километров в зависимости от исполнения, но в реальности этот показатель окажется несколько ниже – максимум 400 километров.

Xpeng P5 станет первой моделью с автопилотом XPilot 3.5, соответствующему третьему уровню автономности. Система сможет самостоятельно управлять автомобилем на трассе, а также парковаться в автоматическом режиме.

Продавать в КНР Xpeng P5 планируют в шести вариациях. Первые автомобили доберутся до дилеров в октябре.