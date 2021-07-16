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В Китае восхитились российским грузовиком «Урал Некст»

От: Алексей Шмидт
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В Китае протестировали крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости «Урал Некст», производством которого занимается Уральский автомобильный завод. О впечатлениях от российского грузовика журналисты поделились в свежей статье местного издания «Sohu».

Китайские эксперты восхитились внедорожными возможностями машины, отметив, что для «Урал Next» не является преградой любая местность, а также заявили, что характеристики машины замечательны во всех аспектах. 

За свои крупные размеры (длина – 7,63 метра, ширина – 2,26 метра, высота – 2,95 метра), а также властный внешний вид автомобиль удостоился сравнения с бегемотом. Кроме того, была отмечена его продуманная и надежная конструкция.

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Попавший в руки китайских журналистов «Урал Некст» был укомплектован 6-цилиндровым дизельным двигателем семейства ЯМЗ-536 мощностью 312 лошадиных сил. Связку ему составляла 9-диапазонная трансмиссия фирмы ZF челнинской сборки.

Автомобиль выпускается серийно с 2015 года. За бортовой грузовик просят от 3 миллионов 815 тысяч рублей. 

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