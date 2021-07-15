Европейцы оказались без ума от советских армейских грузовиков (видео)

Советские грузовики вроде КРАЗ-255, ЗИЛ-131, ГАЗ-55 и другие обрели славу не только в нашей стране, но известны и за рубежом. На этой неделе YouTube-канал «Много техники» опубликовал видеоролик, в котором затронул интересную тему – увлечение автомобильных энтузиастов «Старого Света» нашими военными машинами.

Видео включило в себя материалы с нескольких каналов, авторы которых проживают в Чехии и Польше. В кадре можно заметить такие советские грузовые машины, как: КРАЗ-255, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ГАЗ-66… Часть их них запечатлена во время работы, а некоторые были засняты в рамках так «вылазок» на бездорожье, в ходе которых проверялась их проходимость.

Впрочем, помимо советских машин короткий фильм демонстрирует и другие интересные автомобили.

Так, например, в разное время в кадр попадают более близкие авторам этих видеороликов грузовики Tatra-815 и Star-266. Первый производят в Чехии, а второй в Польше.

О том, какие автомобили лучше, наши или западные, можно спорить долго. А можно просто насладиться бенефисом такой техники.