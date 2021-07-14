Рамный внедорожник Mahindra TUV300 сменил название и обновился

В прошлом году индийский автопроизводитель Mahindra был вынужден временно отказаться от бюджетного 7-местного рамного внедорожника TUV300 из-за низкого спроса. При этом аналогичный по концепции Mahindra Bolero возглавляет рейтинги продаж в своем классе. Маркетологи «Махиндры» нашли хитрое и одновременно с этим элегантное решение, позволяющее сохранить обе модели в продаже, а также позволить аутсайдеру подняться за счет лидера.

Так с плановой модернизацией модель TUV300 была переименована в Bolero Neo. Помимо нового названия, которое должно ассоциироваться у покупателей с оригинальным Bolero, автомобиль получил переработанный внешний вид, включающий новую решетку радиатора, другой передний бампер и видоизмененную светотехнику.

Внедорожник предложен на индийском рынке в трех комплектациях: N4, N8 и N10. Цены на него варьируются в пределах 848 тысяч – 999 тысяч 900 рупий или 845 тысяч – 995 тысяч российских рублей.

Двигатель с обновлением не изменился. Это прежний 1,5-литровый «турбодизель» Hawk мощностью 100 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Привод всех модификаций задний, однако в версии N10 (появится позже) автомобиль получит блокировку межевого дифференциала и систему Multi Terrain.

Поставлять такие машины за пределы Индии компания не собирается.