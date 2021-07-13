Грузовики «Муравей» отправят убирать тротуары

Фото: fips

В базе Роспатента появились изображения новой модификации электрического грузовика «Муравей». Производством такой машины, как и его обычной версии, займется Тульский машиностроительный завод.

Новый вариант «Муравья», согласно патентной документации, получил наименование «тротуароуборочная машина». Как видно на изображениях, опубликованных в ведомстве, спецверсия создана на укороченной базе «Муравья», оборудована уборочной надстройкой и четырьмя большими щетками, расположенными спереди. Технической информации об автомобиле пока нет.

Фото: fips

Напомним, электрический грузовик «ТМЗ Муравей» выпускают с 2019 года. Пока автомобиль представлен исключительно в версии бортового грузовика для парковых зон и как спецтранспорт для полиции. Его длина составляет 3470 мм, ширина – 1500 мм, а высота – 2100 мм. Снаряженная масса по паспортным данным равна 1000 кг, а грузоподъемность 1 тонне.

Приводит в движение машину электрический двигатель мощностью 5 лошадиных сил, работающий в паре со свинцово-кислотными батареями. Максимальная скорость машины равна 22 километрам в час, а ее запас хода составляет (в зависимости от загрузки) от 70 до 90 километров.