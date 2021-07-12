В Россию привезли новый пикап Rich от Dongfeng. Это клон Nissan Navara

Компания Dongfeng привезла в Россию новый пикап Rich. Автомобиль засняли неподалеку от дилерского центра бренда в Москве. Скорее всего, этот экземпляр прибыл в нашу страну для прохождения процедуры сертификации.

На фото попал грузовичок, кузов которого окрашен в черный цвет. Машина укомплектована хромированной радиаторной решеткой, «противотуманками», литыми колесными дисками, кожаным салоном и большим дисплеем мультимедийной системы.

Ранее в Dongfeng обещали несколько новинок для России, одной из которых, очевидно, станет пикап Rich 6. Автомобиль представляет собой лицензионную версию Nissan Navara, стоимость которого несколько ниже, чем оригинала.

Сейчас его продают на украинском рынке, где цены на него начинаются от 779 тысяч 500 гривен или 2 миллиона 120 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, за Navara в этой стране просят от 965 тысяч 900 гривен.

Под капотом украинского Dongfeng Rich 6 установлен 2,5-литровый «дизель» мощностью 140 лошадиных сил, ассистирует которому пятиступенчатая «механика» и полный привод с блокировками дифференциала.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Dongfeng в России представлена только кроссовером DFM 580.