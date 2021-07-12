Электрический кросс-купе Aiways U6 выйдет в продажу осенью

Компания Aiways объявила о начале приема предварительных заказов на новое электрическое кросс-купе U6. Автомобиль построен на базе концепта U6 Ion, представленного весной прошлого года. «Живые» продажи новинки стартуют в сентябре, а пока за него можно оставить авансовый платеж в размере 6 тысяч юаней или 68 тысяч рублей.

Электрический купеобразный китайский кроссовер, согласно заявочным характеристикам, имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 (-0,01), а его максимальный запас хода равен 600 километрам.

В арсенал модели войдет автопилот третьего уровня с 23-мя датчиками, а также панорамная крыша с большим люком и акустическая системы фирмы Magnat с 15-ю динамиками.

В салоне установят 2-спицевое рулевое колесо, цифровую 8,2-дюймовую «приборку», сенсорный дисплей диагональю 14,6 дюйма и нишу беспроводной зарядки для смартфона.

Приводить в движение U6 Coupe будет электромотор, раскручивающий колеса передней оси. Его мощность составит 140 кВт или 190 лошадиных сил при 315 Нм момента. Вариантов емкости батареи в новом кросс-купе Aiways будет сразу три – 53, 63 и 72 кВт/ч, что гарантирует запас хода в 405, 503 и 600 километров соответственно.

Конкурировать на китайском рынке Aiways U6 Coupe предстоит с Tesla Model Y, цены на который начинаются от 276 тысяч юаней или 3 миллионов 160 тысяч рублей.

За «купе» U6, судя по всему, будут просить куда меньше, ведь его «младший» собрат U5 сейчас оценен в сумму от 166 тысяч 900 – 179 тысяч 900 юаней (1 миллион 900 тысяч – 2 миллиона 60 тысяч рублей по текущему курсу).