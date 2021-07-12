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Внедорожники Rivian смогут разворачиваться вокруг задней оси

От: Алексей Шмидт
Rivian R1T 5

Компания Rivian объявила о том, что дополнит оснащение своего электрического пикапа R1T и внедорожника R1S системой повышения маневренности K-turn, позволяющей машинам разворачиваться вокруг своей задней оси. Новое решение, которое дополнит функцию «танкового» разворота, решит проблему закапывания машин бренда в сыпучих грунтах.

В новом режиме передние колеса моделей Rivian работают по той же схеме, что и в так называемом «танковом», когда отдельные электромоторы активируют режим вращения колес в разных направлениях, позволяя развернуться практически на месте, как это делают танки. Впрочем, на мягких и сыпучем грунте подобный маневр может привести к закапыванию машины в землю.

Для этого инженерами Rivian и был придуман режим K-turn, который, согласно патентной заявке, предназначен для повышения маневренности за счет уменьшения радиуса поворота без риска застревания.

Напомним, электрические автомобили бренда Rivian комплектуют силовыми установками мощностью 760 лошадиных сил и 1120 Нм, что позволяет им разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3 секунды. 

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