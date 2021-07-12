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Посмотрите на новые спецверсии китайского аналога «Аурус»

От: Алексей Шмидт
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Компания Hongqi, специализирующаяся на производстве люксовых автомобилей для правящей элиты Китая, опубликовала фотографии новых спецверсий премиальных седанов H9+, экстерьер и интерьер которых выполнен в национальном стиле.

На изображениях показаны автомобили H9+, внешний облик и внутреннее убранство которых украшены символами культурного наследия КНР. Версия H9+ Dunhang Edition выкрашена в бежево-зеленую палитру, что является отсылкой цвету пещер Могло в Дуньхуане. Автомобиль выделяется также наличием золотистого орнамента и 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

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В салоне машины использованы бирюзово-зеленые вставки, а на передней панели, центральном тоннеле, дверных картах и спинках кресел нанесена роспись.

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В качестве альтернативного варианта показана версия H9+ Forbidden City Edition, в которой основным цветом является пурпурный. Такое исполнение люксового китайского седана выполнено в честь «Запретного города» (императорского дворца, расположенного в центре Пекина). Внешне автомобиль выделяется наличием темно-красного низа и серебряного верха, а его интерьер имеет черно-бордовую отделку с эксклюзивными узорами.

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Технически две новые спецверсии Hongqi H9+ от своих обычных собратьев, вышедших в продажу в 2020 году, не отличаются. Все автомобили комплектуются трехлитровым «наддувным» V6 мощностью 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента, ассистирует которым 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. 

Официально цены на люксовый лимузин Hongqi H9+ до сих пор не объявлены, но, по информации китайских СМИ, стоимость такой машины начинается примерно от 550 тысяч юаней или 6 миллионов 300 тысяч рублей по текущему курсу. 

За российские Aurus Senat, напомним, сейчас просят от 22 миллионов рублей, но базовый вариант этого седана будет стоить от 18 миллионов рублей.

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