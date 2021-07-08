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В Нидерландах нашли редкую «Волгу» c дизельным двигателем Peugeot

От: Алексей Шмидт
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Портал «Autoscout24» опубликовал объявление о продаже редкого универсала «Волга» ГАЗ-24-77. Автомобиль является экспортным вариантом модели и выделяется наличием под капотом 2,1-литрового дизельного мотора Peugeot Indenor xdp, мощность которого составляет 62 лошадиные силы.

Согласно информации, размещенной в объявлении, данный экземпляр «Волги» сошел с конвейера в 1977 году. Реализацией и обслуживанием таких машин в Европе занималась компания Scaldia-Volga S.A. Купить их можно было только в «Старом Свете», однако некоторым все же удалось позже добраться до Советского Союза.

Универсал оборудован дизельным мотором «Пежо» мощностью 62 л.с., ассистирует которому «механика». В Европе за такую версию заднеприводного автомобиля просили больше, чем за бензиновую. Впрочем, несмотря на это, она пользовалась высокой популярностью среди покупателей. 

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По словам продавца, машина находится на ходу, однако и имеет некоторые технические недостатки. Как оказалось, двигатель дизельной «Волги» сильно греется во время движения. При этом кузов машины, судя по фотографиям, сохранился весьма неплохо, а салон был отделан кожзамом. 

Заявленная стоимость автомобиля составляет 4 тысячи 350 долларов или 385 тысяч рублей по текущему курсу. 

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