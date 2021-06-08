В Японии сделают камеры заднего вида для автомобилей обязательными

Правительство Японии выдвинуло требование по обязательной установке камер заднего вида и датчиков парковки на все новые автомобили в стране, сообщает 8 июня местная газета «Asahi». Инициатива должна помочь предотвратить наезды и столкновения при движении задним ходом. Новое правило должно затронуть как легковушки, так и грузовые автомобили.

В случае, если закон будет принят, то японские автопроизводители будут обязаны комплектовать все новые модели, выпущенные после мая 2022 года, камерами заднего вида. Производство моделей, которые изначально шли без камер, они смогут продолжить вплоть до мая 2024 года. После этой даты продавать автомобили без камер заднего вида в стране будет запрещено.

По итогам 2020 года в Японии произошло более 16 тысяч 400 дорожно-транспортных происшествий при движении задним ходом.

Напомним, аналогичное требование действует с 2018 года и в США. На его введении настоял Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).