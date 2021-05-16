ГАЗ-24 превратили в «стэнс-купе». Пока только на рендерах

Фото: Сергей Баринов

Российский независимый дизайнер Сергей Баринов, отметившийся в Сети ранее разработкой дизайна возрожденной «Победы» и других легендарных советских автомобилей, представил новый проект. На этот раз автомобильный художник опубликовал на своем сайте визуализацию «ГАЗ-24», выполненной в кузове купе.

Автомобиль, показанный на 3D-изображениях, выглядит как реальный. За счет более короткой колесной базы у купе, чем у седана, дизайнеру удалось получить на удивление гармоничные пропорции без использования стандартных приемов: наклона лобового стекла и занижение крыши. Это обеспечило машине стопроцентную узнаваемость, хотя формально от донора ей не досталось практически ни одной детали.

Фото: Сергей Баринов

Автомобиль получил абсолютно новую светотехнику, бамперы, двери с безрамочными стеклами и выдвижными ручками, а также кузовные панели и зеркала заднего вида, которые были спроектированы с нуля.

В глаза бросается заниженный клиренс и экстремальные параметры угла постановки колес, характерные для стэнс-стиля, выхлоп, выведенный по бокам перед задними колесами, а также массивный диффузор. На крышке багажника установлен габаритный спойлер.

По задумке автора проекта, приводит в движение автомобиль, судя по характерному «горбу» на капоте, V-образная «восьмерка» с механическим «наддувом», как у «топовых» американских масклкаров.