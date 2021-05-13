Компания Ineos Automotive, владеющая правами на утилитарный рамный внедорожник Grenadier 4×4, сообщила о переносе даты начала его производства на полгода. Разработкой этой модели, напомним, по заказу Ineos занимается канадско-австрийская фирма Magna-Steyr.

Изначально предполагалось, что выпуск Grenadier 4×4 будет налажен в ноябре-декабре 2021 года, однако теперь звучат другие сроки – не раньше июля 2022 года. Перенос дат связан с тем, что компания не успевает решить все технические вопросы, связанные с конструкцией машины.

Напомним, премьера прототипа Grenadier 4×4 состоялась в сентябре прошлого года. Автомобиль позиционируется как идейный наследник классического Land Rover Defender, который перестали выпускать еще в 2016 году. Рамный внедорожник планируют комплектовать 3-литровыми рядными двигателями BMW, работать с которыми будет 8-диапазонный «автомат» фирмы ZF.

Производством автомобиля займется завод во французской Амбахе, на котором раньше собирали кей-кары Smart.

Цены на Grenadier 4×4 для Европы уже объявлены. За машину будут просить от 45 тысяч евро или более 4 миллионов рублей по текущему курсу.