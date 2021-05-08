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Универсал Genesis G70 показали на первых фото

От: Алиса Шашкова
Фото: Genesis

Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, выложил в Instagram первые официальные фотографии новой модели в кузове универсал. Название автомобиля не раскрывают, но, скорее всего, на снимках показан «собрат» седана G70. 

Насколько можно судить по фотографиям, на которых машина облачена в плотный камуфляж, универсал получит кузов shooting brake с сильно «заваленным» задним стеклом, крупным «козырьком» и сравнительно короткой крышей. На крышке багажника можно разглядеть массивный спойлер и измененную заднюю оптику, часть которой интегрирована в заднюю дверь.

Фото: Genesis

Каким окажется техническое оснащение новинки пока неизвестно, однако можно предположить, что автомобиль позаимствует агрегатную линейку у своего «донора» – 4-дверки G70.

На корейском рынке этот седан продают с 2- и 3,3-литровыми двигателями, а также 2,2-литровым «дизелем». В России эта модель предложена в двух версиях двухлитровой «четверки», развивающей 197 и 247 лошадиных сил. Цены на нее начинаются от 2 миллионов 520 тысяч рублей. 

Продавать универсал планируют в Европе, где его дебют запланирован на лето этого года. О перспективах этой модели в России пока судить сложно, учитывая, что такие автомобили постепенно перестают пользоваться на нашем рынке спросом. 

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